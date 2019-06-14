"Торонто Репторс" вперше виграв чемпіонат НБА

"Торонто Репторс" завдав поразки "Голден Стейт Ворріорс" в шостому матчі фінальної серії плей-офф і вперше в історії став чемпіоном північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Зустріч, що пройшла в Окленді (штат Каліфорнія), завершилася з результатом 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22) на користь "Торонто"; "Репторс" виграв серію до чотирьох перемог з рахунком 4:2, повідомляє Укрінформ.

У складі переможців дабл-дабл оформили Паскаль Сіакам (26 очок, 12 підбирань) і Кайл Лоурі (26 очок, 10 передач). Найрезультативнішим гравцем став атакуючий захисник "Голден Стейт" Клей Томпсон, який набрав 30 очок. Його одноклубник Дреймонд Грін став автором тріпл-дабл (11 очок, 19 підбирань, 13 передач).

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"Торонто Репторс" є єдиним клубом Канади в НБА. Кращим досягненням представника Атлантичного дивізіону був вихід до півфіналу плей-офф в сезоні 2015/16.

Для "Голден Стейт" це був п'ятий фінал поспіль, в яких "Ворріорс" тричі завойовували чемпіонський титул (2015, 2017-2018).