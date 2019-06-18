Поліцейських, які підтримали новий уряд Молдови, повернули на роботу

Шестеро поліцейських генерального інспекторату поліції Молдови, звільнених через те, що вони виступили на підтримку уряду Маї Санду, відновлені на посадах.

Відповідний наказ підписав новий керівник генерального інспекторату Георгій Балан, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Минулого тижня в розпал політичної кризи в Молдові шестеро поліцейських на чолі з начальником управління розслідувань генерального інспекторату поліції Анатолієм Маковеєм виступили на підтримку нового уряду під керівництвом Маї Санду.

Того ж таки вечора всі вони були звільнені тодішнім керівником відомства Олександром Пинзарем.

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Як повідомляв Укрінформ, поліцейські закликали всіх колег наслідувати їхній приклад, щоб уникнути сутичок, заворушень чи конфліктів. Своє рішення офіцери аргументували тим, що вони розчаровані подіями у країні.