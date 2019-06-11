У Молдові група офіцерів МВС перейшла на бік нового уряду

Група офіцерів Міністерства внутрішніх справ Молдови заявила про свою підтримку нового уряду під керівництвом Маї Санду.

Про це поліцейські оголосили у вівторок ввечері, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Ми визнаємо новий уряд. Закликаємо всіх колег наслідувати наш приклад, щоб уникнути зіткнень, заворушень чи конфліктів, для підтримки громадського порядку. Ми звертаємося до всіх людей, які сьогодні змушені виконувати незаконні накази, виконувати брудну роботу, бути з нами. Я ветеран війни, працюю в системі МВС багато років і знаю, що вас багато, що ви - гідні. Будьте гідні даної присяги», - зазначив глава Національної слідчої інспекції Генерального інспекторату поліції Анатолій Маковей.

Фото: Jurnal.md З таким самим зверненням до співробітників загону спеціального призначення «Фулджер» звернувся підполковник Юріє Кашку.

Офіцери аргументували свій вибір таким чином: вони розчаровані тим, що відбувається в країні.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 8 червня, в парламенті Молдови оголосили про створення тимчасової коаліції, до складу якої ввійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку ACUM. Під угодою підписалися 60 депутатів (усього в парламенті Молдови - 101 депутат).

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречану, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Маєю Санду.

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Однак Конституційний суд виніс вердикт про визнання неконституційними всіх рішень, прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період. Інстанція вже винесла вердикти про неконституційність обрання Зінаїди Гречаної спікером, а Маї Санду прем'єр-міністром.

У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни».