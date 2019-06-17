Європейські міністри погодили Глобальну стратегію ЄС

Спільні підходи до Глобальної стратегії ЄС були розглянуті в понеділок, 17 червня, під час спільного засідання Ради ЄС, яке відбулося у Люксембурзі за участю міністрів закордонних справ і оборони всіх 28 країн Євросоюзу.

Урядовці обговорили фактори, які впливають на спільні оборонні та безпекові спроможності та розглянути шляхи подальшого зміцнення ролі Євросоюзу як глобального гравця. Підсумком обговорення стала резолюція Ради ЄС, із текстом якої можна ознайомитися на сайті Європейської Ради.

«Відповідаючи на поточні потреби Європи в сферах оборони і безпеки, ЄС підвищує власну спроможність до дій як постачальник безпеки, свою стратегічну автономію та здатність співпрацювати з партнерами. У резолюції Рада ЄС підбила підсумок досягнутому прогресу та визначила рекомендації щодо кількох напрямків співпраці у сферах безпеки і оборони», - йдеться у документі.

Серед таких ключових безпекових напрямків міністри відзначили, зокрема, місії та операції в рамках Спільної політики ЄС у сфері безпеки і оборони (CSDP), які дозволили Євросоюзу зробити суттєвий внесок у міжнародний мир та стабільність, відпрацювати інтегрований підхід до реагування на конфлікти та кризи. Зокрема, у форматі CSDP Євросоюз на сьогодні здійснює десять цивільних та шість військових місій на трьох континентах, до яких залучено 4500 європейських фахівців.

Ще один напрямок – протидія кліматичним змінам. Міністри відзначили, що питання охорони довкілля та кліматичних змін мають безпосередній вплив на проблеми безпеки й оборони.

Важливе значення має також цивільна складова Спільної політики ЄС з безпеки й оборони, так званий CSDP compact - зведені правила, які регулюють політичні та матеріальні зобов’язання країн-членів під час проведення цивільних місій, включаючи гуманітарні, поліцейські та інші, спрощують процеси прийняття рішень, координацію дій та співпрацю з іншими міжнародними акторами. Рада ЄС привітала зусилля Служби зовнішніх дій ЄС та Єврокомісії, які представили спільний План дій з подальшого вдосконалення такої діяльності.

Один з головних напрямків політики ЄС у сфері оборони безпеки – впровадження так званого Постійного структурованого співробітництва (PESCO), яке стосується розвитку оборонних спроможностей ЄС, інноваційних, дослідницьких та виробничих потужностей європейської оборонної промисловості. Рада ЄС привітала завершення першого річного циклу в рамках цієї ініціативи та зусилля країн-членів у виконанні власних зобов’язань, зокрема, у питаннях формування оборонного бюджету, спільних оборонних інвестицій та використання спільних європейських інструментів та ініціатив в ході національного оборонного планування. Наразі в рамках PESCO реалізуються 34 спільні європейські проекти

«Рада ЄС визнала, що треті країни можуть і мають потребу надавати суттєву додану вартість проектам PESCO, що підсилить як цю ініціативу, так і CSDP… за повної поваги до принципів автономії ЄС та країн-членів у прийнятті рішень. У цьому контексті, Рада сподівається на щонайшвидше ухвалення Європейською Радою загальних умов, за якими треті країни, як виняток, можуть бути запрошені до участі в індивідуальних проектах PESCO», - йдеться у документі.

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Міністри погодили також започаткування першого Скоординованого річного оборонного огляду (Coordinated Annual Review on Defence - CARD), початок циклу якого, як передбачається, припадатиме на вересень 2019 року. Ця робота дасть змогу міністрам уже восени 2020 року оцінити реальні європейські спроможності у сфері оборони.

Окремим пунктом у резолюції Ради ЄС позначається формування Європейського оборонного фонду, щодо якого у лютому було досягнуто політичну згоду між Європарламентом та Європейською Радою, в тому числі, у контексті формування Багаторічної Фінансової перспективи на 2021-2027 роки. Міністри зазначили, що існування такого фінансування є важливим фактором для підвищення конкурентоспроможності, ефективності та інноваційного потенціалу оборонної промисловості в країнах усього Євросоюзу.

Окремо у резолюції позначено роль та вагу співпраці між ЄС і НАТО у вирішенні питань безпеки й оборони.

«Зважаючи на те, що ЄС і НАТО мають спільні цінності та продовжують стикатися зі спільними викликами у сфері безпеки, Рада ЄС привітала четверту доповідь щодо досягнутого прогресу, представлену Високим Представником та Генеральним Секретарем НАТО з виконання спільного пакету дій (усього – 74 заходи), підкреслюючи головні досягнення в таких питаннях, як політичний діалог, військова мобільність, протидія гібридним загрозам, проведення паралельних та скоординованих навчань, спільний розвиток оборонних спроможностей», - йдеться у документі.

Зокрема, в контексті згаданого спільного пакету дій ЄС-НАТО міністри відзначили досягнення у протидії гібридним загрозам. Ці зусилля були значно посилені після атаки у Солсбері, зокрема, в таких сферах, як підвищення обізнаності населення, розвиток системи стратегічних комунікацій, оцінка та протидія хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам, кібернетична безпека та контррозвідка.

Рада ЄС привітала запровадження нових європейських правових інструментів з протидії таким загрозам, включаючи можливість автономного введення санкційного режиму в рамках реагування на кібернетичні напади або на порушення правил щодо обмеження хімічної зброї.

За оцінкою міністрів, Євросоюз зміг також надати скоординовану відповідь феномену дезінформації, зокрема, шляхом розробки тематичного плану дій та заснування системи швидкого оповіщення із залученням всіх країн-членів.

Окремим важливим пунктом у переліку спільних заходів між ЄС і НАТО Рада ЄС відзначила продовження зусиль з удосконалення військової мобільності як на рівні ЄС, так і на рівні окремих країн-членів, що має суттєво сприяти підвищенню спільних оборонних спроможностей.