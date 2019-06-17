Рада ЄС ухвалила оновлену стратегію щодо Центральної Азії

Міністри закордонних справ ЄС у понеділок під час зустрічі у Люксембурзі ухвалили нову Стратегію Євросоюзу щодо Центральної Азії, яка сприятиме економічному розвитку та зміцненню прав людини у цьому регіоні.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС привітала зміцнення відносин між ЄС та Казахстаном, Киргизькою Республікою, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном з моменту ухвалення першої стратегії ЄС для Центральної Азії у 2007 році… Нова стратегія фокусує увагу на розвитку стійкості, заможності та регіональної співпраці (країн) у Центральній Азії», - йдеться в документі.

В основу нової стратегії покладено спільну Комунікацію Високого представника ЄС та Єврокомісії під назвою «ЄС та Центральна Азія: нові можливості для міцнішого партнерства», яку сьогодні формально підтримали європейські міністри закордонних справ.

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Зокрема, Євросоюз висловив намір укласти взаємовигідні угоди про Розширене партнерство та співпрацю (Enhanced Partnership and Cooperation Agreements - EPCAs) з усіма зацікавленими країнами регіону. Головною метою таких угод є розвиток ринкової економіки та підтримка приватного сектору, а також впровадження реформ, зміцнення демократії та поваги до прав людини, сприяння верховенству права та незалежності судової системи.

«Визнаючи стратегічну роль Центральної Азії у розвитку Євро-Азійського сполучення, а також наголошуючи на вигодах, які така політика принесе регіону, Рада ЄС висловлює намір збільшити рівень співпраці з країнами Центральної Азії для сприяння стійкому, всеохоплюючому та основаному на правилах (транспортному) сполученню. Рада також наголошує на спільному інтересі ЄС та країн Центральної Азії у більш інтенсивному співробітництві для сприяння миру в Афганістані», - йдеться у документі.