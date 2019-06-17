В Європу почав надходити газ з Азербайджану в обхід РФ

Газ з азербайджанського родовища Шах-Деніз досяг меж Греції.

Про це йдеться йдеться на сторінці державної нафтової компанія Азербайджану SOCAR в Facebook, повідомляє портал OXU.

"Газ із Шах-Деніз, який 23 січня 2018 року через грузино-турецький кордон надійшов в TANAP, в історичний день - 15 червня, в День національного порятунку - досяг меж Європи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Трансанатолійський трубопровід (TANAP) є частиною Південного газового коридору, що будується для поставок азербайджанського газу на європейські ринки.

Первісна пропускна спроможність трубопроводу TANAP становить 16 мільярдів кубічних метрів газу на рік, з яких близько шести мільярдів будуть поставлятися в Туреччину, а решту обсягів - до Європи.

Читайте також: Україна у травні збільшила запаси газу майже на 2 мільярди кубів

Церемонія запуску першого етапу проекту Південного газового коридору відбулася 29 травня 2018 року, а церемонія відкриття TANAP - 12 червня в турецькій провінції Ескішехір.

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що завдяки газопроводу TANAP Україна зможе диверсифікувати поставки газу через Болгарію і Румунію.

Як відомо, TANAP призначений для транспортування газу другої стадії розробки родовища Шах-Деніз (Азербайджан). Близько шести мільярдів кубометрів буде поставлятися в Туреччину, а решта - в Європу.