Дружина Нетаньягу готова визнати, що оплачувала їжу з держбюджету

«Дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху в неділю попросила єрусалимський суд схвалити угоду про визнання провини, засудивши її за шахрайство з використанням державних коштів на їжу», - йдеться в повідомленні.

У залі суду Нетаньяху сказала судді Авіталь Чен, що їй відомі звинувачення: підсудну звинуватили в розтраті бюджетних коштів в сумі $100 тис. на "зоряних" кухарів в офіційній резиденції прем'єр-міністра. Її адвокат і прокурор попросили суддю прийняти угоду.

Операція полягає в тому, щоб Сара Нетаньяху визнала себе винною в тому, що «скористалася помилкою іншої людини». Вона заплатила би штраф разом з компенсацією, після чого звинувачення проти неї були б зняті.

У відповідності з цією угодою штраф становитиме 10 000 шекелів ($2800), а відшкодування компенсації державі — ще 45 000 шекелів.

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Адвокат дружини прем'єр-міністра Йоссі Коен заявив, що його клієнтка вже була тяжко покарана засобами масової інформації: «Чотири роки жахливих витоків і наклепницьких вчинків являють собою нелюдське покарання», - сказав він.

У транскриптах поліцейських розслідувань, які були опубліковані ЗМІ, Сара Нетаньяху скаржиться на якість страв і грубо критикує працівників резиденції, використовуючи принизливі слова. Дружина Нетаньяху нібито за рахунок держави замовляла собі розкішні дорогі напої, зокрема рожеве шампанське. У 2016 році суд уже визнавав Сару Нетаньяху винною у приниженні одного з працівників, внаслідок чого вона була змушена виплатити $42 тис. компенсації.