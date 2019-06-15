З Києва в Ізмір: відкрито новий щоденний авіанапрямок

У суботу відбулося урочисте відкриття нового авіанапрямку Київ-Ізмір.

Про це повідомляє в Twitter Генконсульство України в Стамбулі.

«Сьогодні відкрито новий напрям авіасполучення між Україною та Туреччиною: Київ-Ізмір», - йдеться у повідомленні.

На табло аеропорту Ізміра - Київ!

До речі, помітили? #KyivNotKiev

Сьогодні відкрито новий напрям авіасполучення: Київ-Ізмір.

В урочистому відкритті щоденного рейсу @fly_uia взяли участь представники @CGUinIstanbul, @UKRinTR, МАУ, турецькі партнери, укр громада Ізміра. pic.twitter.com/H7bOYgz9Nx — Consulate General of Ukraine in Istanbul 🇺🇦 (@CGUinIstanbul) 15 июня 2019 г.

Участь в урочистому відкритті авіасполучення між Києвом та Ізміром взяли представники Посольства України в Туреччині, Генерального консульства України в Стамбулі, представники авіакомпанії МАУ, турецькі партнери, українська громада Ізміру.

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У Генконсульстві зазначають, що на табло в інформації про рейс вказано вірну транслітерацію назви столиці України.

«На табло аеропорту Ізміра - Київ. До речі, помітили? #KyivNotKiev», - вказано у повідомленні.

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Рейс здійснюватиметься на щоденній основі.