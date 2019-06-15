З Києва в Ізмір: відкрито новий щоденний авіанапрямок

З Києва в Ізмір: відкрито новий щоденний авіанапрямок

Укрінформ
У суботу відбулося урочисте відкриття нового авіанапрямку Київ-Ізмір.

Про це повідомляє в Twitter Генконсульство України в Стамбулі. 

«Сьогодні відкрито новий напрям авіасполучення між Україною та Туреччиною: Київ-Ізмір», - йдеться у повідомленні.

Участь в урочистому відкритті авіасполучення між Києвом та Ізміром взяли представники Посольства України в Туреччині, Генерального консульства України в Стамбулі, представники авіакомпанії МАУ, турецькі партнери, українська громада Ізміру.

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У Генконсульстві зазначають, що на табло в інформації про рейс вказано вірну транслітерацію назви столиці України. 

«На табло аеропорту Ізміра - Київ. До речі, помітили? #KyivNotKiev», - вказано у повідомленні.

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