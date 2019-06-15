З Києва в Ізмір: відкрито новий щоденний авіанапрямок
Про це повідомляє в Twitter Генконсульство України в Стамбулі.
«Сьогодні відкрито новий напрям авіасполучення між Україною та Туреччиною: Київ-Ізмір», - йдеться у повідомленні.
На табло аеропорту Ізміра - Київ!— Consulate General of Ukraine in Istanbul 🇺🇦 (@CGUinIstanbul) 15 июня 2019 г.
До речі, помітили? #KyivNotKiev
Сьогодні відкрито новий напрям авіасполучення: Київ-Ізмір.
В урочистому відкритті щоденного рейсу @fly_uia взяли участь представники @CGUinIstanbul, @UKRinTR, МАУ, турецькі партнери, укр громада Ізміра. pic.twitter.com/H7bOYgz9Nx
Участь в урочистому відкритті авіасполучення між Києвом та Ізміром взяли представники Посольства України в Туреччині, Генерального консульства України в Стамбулі, представники авіакомпанії МАУ, турецькі партнери, українська громада Ізміру.
У Генконсульстві зазначають, що на табло в інформації про рейс вказано вірну транслітерацію назви столиці України.
«На табло аеропорту Ізміра - Київ. До речі, помітили? #KyivNotKiev», - вказано у повідомленні.
Рейс здійснюватиметься на щоденній основі.