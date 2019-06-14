Криза у Молдові: Додон закликає КС змінити рішення про розпуск парламенту

«Сьогодні ми можемо з упевненістю стверджувати, що Демократична партія зазнала поразки. Але це ще не перемога. Попереду чекає багато роботи, і сподіваюся, що вже з понеділка законно затверджений уряд під керівництвом Майї Санду розпочне роботу на благо громадян і в інтересах країни», - заявив Додон.

Поряд з цим, президент закликав суддів Конституційного суду переглянути своє рішення про розпуск парламенту, оскільки воно було прийнято під тиском демократів і з порушенням конституційних норм.

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Раніше Демократична партія заявила про відставку уряду під керівництвом Павла Філіпа.

Як відомо, в суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Всього в парламенті Молдови - 101 депутат.

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречану, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Проте, Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Інстанція винесла вердикти про неконституційність обрання Зінаїди Гречаної спікером, а Майї Санду прем'єр-міністром.

У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни». Додон не виключає перегляду рішень Конституційного суду.