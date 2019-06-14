До Сенату США внесли законопроект з новими санкціями проти Nord Stream 2

Сенатор-республіканець Джон Баррассо вніс проект закону S.1830 "Про співробітництво у сфері енергетичної безпеки з партнерами в Європі" (ESCAPE Act), який "відкриває можливість членам НАТО уникнути політичного тиску й маніпуляцій з боку Росії".

Про це йдеться в повідомленні на офіційній веб-сторінці американського законодавця, повідомляє Укрінформ.

Законопроект містить кроки, які посилюють енергетичну безпеку країн-членів НАТО шляхом забезпечення їх надійним американським джерелом енергопостачання, зазначається в повідомленні. Проект закону також "передбачає санкції проти трубопроводу Nord Stream 2, який має на меті транспортування газу з Росії в Німеччину, а також інших російських газопроводів для експорту енергоносіїв".

Як підкреслив сам Баррассо, "президент Трамп мав рацію, коли недавно заявив, що Німеччина стане заручником Росії, якщо просуватимуться далі в побудові російського газопроводу Nord Stream 2". У цьому зв'язку, американський законодавець підкреслив, що президент РФ Володимир Путін "відомий тим, що застосовував російський природний газ для того, щоб вимагати й загрожувати нашим союзникам".

Закон ESCAPE позбавить РФ цієї геополітичної зброї шляхом запровадження санкцій проти трубопроводу Nord Stream 2, а також збільшення експорту американського природного газу, наголосив сенатор США.