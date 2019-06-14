У Польщі засудили екс-урядовця за організацію польоту Качинського у 2010 році

Варшавський окружний суд засудив у четвер колишнього голову канцелярії прем’єр-міністра Польщі Томаша Арабського на 10 місяців ув’язнення за неналежне виконання обов’язків під час організації польоту літака президента Лєха Качинського у квітні 2010 року.

Суд також визнав провину чиновниці канцелярії Ради міністрів РП Моніки Б. у неналежному виконанні обов’язків під час організації цього візиту і засудив її на шість місяців ув’язнення з випробувальним терміном упродовж року, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Суд визнає Томаша Арабського винним у тому, що в період від 16 березня до 10 квітня 2010 року у Варшаві, перебуваючи на посаді голови канцелярії Ради міністрів, він не виконав належних обов’язків, маючи повноваження координатора, який відповідає за організацію польотів польських військових літаків”, - заявив суддя під час оголошення вироку.

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За його словами, Арабський дозволив використання спеціального авіатранспорту, знаючи, що у Смоленську немає аеропорту, де можна було б здійснити посадку, чим призвів до реальної небезпеки.

Вирок не набув чинності й може бути оскаржений. Адвокат Арабського вже заявив, що вирок несправедливий, і рекомендуватиме своєму підзахисному подавати апеляцію.

Як повідомлялося, у 2016 році на лаві підсудних у справі недбальства щодо організації польоту до Смоленська у 2010 році опинилися екс-глава канцелярії прем'єр-міністра, колишній посол Польщі в Іспанії Томаш Арабський, двоє інших представників канцелярії тодішнього глави уряду, а також двоє колишніх польських дипломатів у Москві.

10 квітня 2010 року неподалік Смоленська під час посадки на військовому аеродромі "Смоленськ-Північний" зазнав катастрофи літак Ту-154М, на якому польська державна делегація прямувала в Катинь (РФ) для участі в меморіальних заходах, присвячених 70-ій річниці розстрілів НКВС польських військових у 1940 році. У катастрофі загинули всі 96 осіб, що перебували на борту літака, зокрема й президентське подружжя - Лех і Марія Качинські, а також представники політичної, військової, релігійної еліти Польщі.