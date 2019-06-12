Президент Південної Кореї сподівається зустрітися з Кім Чен Ином
Про це повідомляє Yonhap.
“Я думаю, що для мене було б бажано зустрітися з Кім Чен Ином, якщо це можливо, перед поїздкою Трампа до Південної Кореї”, - заявив Мун Чже Ін.
Виступаючи на форумі у столиці Норвегії Осло, Мун Чже Ін також наголосив на необхідності відновлення офіційного діалогу між Пхеньяном та Вашингтоном.
Планується, що президент США візьме участь у дводенному саміті G20, що відбудеться 28 червня в Осаці (Японія). Потім він має вирушити до Південної Кореї.
Білий дім допускає проведення третього саміту за участю лідерів США й КНДР, наголошуючи, що в цьому питанні все залежить від офіційного Пхеньяна.
Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп та Кім Чен Ин провели першу зустріч рік тому у Сінгапурі. Тоді сторони узгодили спільну позицію щодо необхідності денуклеаризації КНДР. Другий саміт відбувся наприкінці лютого цього року у В'єтнамі, ці переговори були завершені завчасно без досягнення будь-яких домовленостей.