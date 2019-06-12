Президент Південної Кореї сподівається зустрітися з Кім Чен Ином

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін висловив сподівання на зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином перед візитом Дональда Трампа на Корейський півострів наприкінці червня.

Про це повідомляє Yonhap.

“Я думаю, що для мене було б бажано зустрітися з Кім Чен Ином, якщо це можливо, перед поїздкою Трампа до Південної Кореї”, - заявив Мун Чже Ін.

Виступаючи на форумі у столиці Норвегії Осло, Мун Чже Ін також наголосив на необхідності відновлення офіційного діалогу між Пхеньяном та Вашингтоном.

Планується, що президент США візьме участь у дводенному саміті G20, що відбудеться 28 червня в Осаці (Японія). Потім він має вирушити до Південної Кореї.

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Білий дім допускає проведення третього саміту за участю лідерів США й КНДР, наголошуючи, що в цьому питанні все залежить від офіційного Пхеньяна.

Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп та Кім Чен Ин провели першу зустріч рік тому у Сінгапурі. Тоді сторони узгодили спільну позицію щодо необхідності денуклеаризації КНДР. Другий саміт відбувся наприкінці лютого цього року у В'єтнамі, ці переговори були завершені завчасно без досягнення будь-яких домовленостей.