У Трампа допускають проведення третього саміту з Кім Чен Ином

Білий дім допускає проведення третього саміту за участю лідерів США й Північної Кореї, наголошуючи, що в цьому питанні все залежить від офіційного Пхеньяна.

Про це заявив у вівторок під час конференції, організованої виданням The Wall Street Journal, радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми готові (до проведення саміту – ред.), коли вони будуть готовими, отже це (може відбутися – ред.) у будь-який час, коли вони захочуть це спланувати", - заявив радник президента Дональда Трампа.

Водночас, він підкреслив, що попри зобов'язання КНДР зупинити ядерні випробування, Сполучені Штати зберігають кампанію максимального тиску. Болтон пояснив це тим, що Кім Чен Ин так і не зробив "стратегічного рішення" щодо остаточної відмови від розробки засобів доставки ядерних боєголовок.

Отже, як підкреслив Болтон, ключ від подальших переговорів "перебуває в руках Кім Чен Ина".

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провели перший історичний саміт рік тому в Сінгапурі. Тоді сторони узгодили спільну позицію щодо необхідності денуклеаризації КНДР. Другий саміт відбувся наприкінці лютого цього року в Ханої, під час якого переговори були завершені завчасно без досягнення будь-яких домовленостей.