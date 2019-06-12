У Гонконгу поліція застосувала гумові кулі
Про це повідомляє ВВС.
"Дії протестувальників вийшли за рамки звичайного мирного зібрання. Ми закликаємо їх розійтись, інакше ми застосуємо силу", - цитує агентство заяву місцевої поліції.
Адміністративний секретар Гонконгу Меттью Чун теж закликав демонстрантів зняти блокаду центральних вулиць і розійтися.
Як повідомляв Укрінформ, 9 червня десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту проти проекту закону, який може дозволити Китаю затримувати політичних опонентів на території Гонконгу. Цей документ дасть змогу доправляти підозрюваних у злочинах на суд до континентального Китаю.
Губернатор Гонконгу Керрі Лам наполягає на прийнятті цього законопроекту. Прибічники його ухвалення зазначають: у документі є гарантії, що запобігатимуть екстрадиції у зв'язку з релігійним чи політичним переслідуванням.
Але критики твердять, що з прийняттям закону жителі колишньої британської колонії потраплять у руки глибоко політизованої системи правосуддя КНР, і це призведе до подальшої втрати автономії Гонконгу.
Сьогодні, після того, як поліція застосувала сльозогінний газ, постраждали щонайменше 22 особи.
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