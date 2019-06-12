У Гонконгу поліція застосувала гумові кулі

Поліція Гонконгу почала силовий розгін акції протесту. Правоохоронці застосовують проти її учасників перцевий газ, кийки та гумові кулі.

Про це повідомляє ВВС.

"Дії протестувальників вийшли за рамки звичайного мирного зібрання. Ми закликаємо їх розійтись, інакше ми застосуємо силу", - цитує агентство заяву місцевої поліції.

Адміністративний секретар Гонконгу Меттью Чун теж закликав демонстрантів зняти блокаду центральних вулиць і розійтися.

Як повідомляв Укрінформ, 9 червня десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту проти проекту закону, який може дозволити Китаю затримувати політичних опонентів на території Гонконгу. Цей документ дасть змогу доправляти підозрюваних у злочинах на суд до континентального Китаю.

Губернатор Гонконгу Керрі Лам наполягає на прийнятті цього законопроекту. Прибічники його ухвалення зазначають: у документі є гарантії, що запобігатимуть екстрадиції у зв'язку з релігійним чи політичним переслідуванням.

Але критики твердять, що з прийняттям закону жителі колишньої британської колонії потраплять у руки глибоко політизованої системи правосуддя КНР, і це призведе до подальшої втрати автономії Гонконгу.

Сьогодні, після того, як поліція застосувала сльозогінний газ, постраждали щонайменше 22 особи.

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