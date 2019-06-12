Влада Молдови має захистити журналістів на мітингах - ОБСЄ

«Журналісти повинні мати можливість виконувати свою роботу вільно і без залякування чи насильства, в тому числі під час маніфестацій і публічних акцій», - зазначив Дезір.

За його словами, це особливо важливо в контексті політичних подій, які відбуваються в Молдові.

Згідно з повідомленнями ЗМІ та неурядових організацій Молдови, кілька представників журналістів зазнали насильства та образ з боку учасників мітингів протесту, які проходять у Кишиневі.

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Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Загалом у парламенті Молдови - 101 депутат.

На засіданні були обрані спікер парламенту - голова Партії соціалістів Зінаїда Гречаний, а також затверджений новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Однак, Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх ухвалених нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Серед іншого призначення Зінаїди Гречаний спікером, а Майї Санду - прем'єром визнані неконституційними.

У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни».