ЄНП заявляє про підтримку урядової коаліції у Молдові

Європейська народна партія надзвичайно занепокоєна останніми подіями у Молдові та висловлює повну підтримку створеній проєвропейській урядовій коаліції.

Про це заявив президент політичної групи ЄНП у Європарламенті Манфред Вебер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми, група ЄНП у Європарламенті, надзвичайно занепокоєні останніми подіями у Молдові. Ми повністю підтримуємо рішення, ухвалені парламентом Республіки Молдова. Це включає формування урядової коаліції на чолі з Майєю Санду, що має проєвропейський порядок денний та ґрунтується на взаємних зобов’язаннях проводити реформи та на ключових принципах угоди про асоціацію з ЄС», - наголосив лідер європейських народників.

Також він зауважив, що ЄНП вважає, що останні рішення молдовського парламенту є легітимними і такими, що відповідають прагненням громадян.

ЄПН закликала колишнє керівництво Молдови та інші політичні сили до відповідальності, а також підкреслила важливість належного переходу урядових повноважень.

Як повідомляв Укрінформ, 8 червня у парламенті Молдови заявили про створення коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM».

На засіданні було обрано спікера парламенту – голову Партії соціалістів Зінаїду Гречану, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

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Проте Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх, прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, включно із призначенням Гречаної спікером, а Санду - прем'єр-міністром.

11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни».