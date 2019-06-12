У Москві на акції затримали вже понад 200 осіб

Близько 1200 осіб взяли участь у непогодженій з владою акції в центрі Москви на підтримку журналіста "Медузи" Івана Голунова, 200 з них затримані російськими силовиками.

Про це повідомили "Інтерфаксу" в середу у прес-службі столичної поліції.

"За вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтею 20.2 КпАП РФ, затримано понад 200 осіб", - сказали у відомстві.

За даними ГУ МВС, затримані доставляються до територіальних підрозділів поліції для розгляду. Згідно з їхніми даними, в акції взяли участь 1,2 тис. осіб

У прес-службі додали, що в центрі Москви в середу проходять культурно-видовищні заходи, в яких беруть участь пересічні громадяни. У поліції також нагадали, що міською владою раніше було погоджено проведення іншої публічної акції на підтримку Голунова на проспекті Академіка Сахарова, запланованої на 16 червня 2019 року.

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Як повідомлялося, російські активісти і журналісти запланували провести 12 червня в центрі Москви марш за звільнення кореспондента «Медузи» Івана Голунова. Справу проти нього було закрито 11 червня, однак частина з тих, хто збирався взяти участь в акції, вирішили пройти від метро «Чисті пруди» до будівлі московської поліції на Петрівці, 38. Вони виходять з більш загальними вимогами, в першу чергу - покарання винних у провокації проти Голунова. Переговори з мерією з приводу акції зірвалися ще до звільнення журналіста, влада міста закликала не приходити на неї.