Євросоюз привітав новообраного президента Казахстану

Президент Єврокомісії Дональд Туск привітав листом новообраного президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва з перемогою на виборах.

Текст листа оприлюднено на сайті Європейської Ради.

«Користуючись цією нагодою, підтверджую прагнення зміцнювати відносини з Казахстаном. Казахстан є важливим партнером Євросоюзу, Посилена угода про партнерство і співпрацю між ЄС і Казахстаном закріплює наше масштабне співробітництво, яке ми сподіваємося й надалі поглиблювати», - йдеться у документі.

Дональд Туск нагадав, що ЄС прийняв нову стратегію розвитку співпраці з регіоном Центральної Азії. У цьому контексті президент Європейської Ради привітав роль Казахстану у розвитку регіональної співпраці та сприянні миру, стабільності й добробуту як у регіоні, так і за його межами.

«Євросоюз має намір поглибити двостороннє співробітництво з Казахстаном за вашого керівництва, на основі зобов’язань щодо дотримання демократичних принципів та прав людини. Бажаю вам великих успіхів під час вашої роботи», - зазначив Туск.

Як повідомляв Укрінформ, церемонія інавгурації Касим-Жомарта Токаєва відбудеться 12 червня у столиці країни - без присутності іноземних гостей, але із запрошенням представників дипломатичного корпусу.