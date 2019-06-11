Щомісяця ЄС отримує до 60 тисяч заяв на притулок

Від громадян третіх країн щомісяця надходить 50-60 тисяч запитів на отримання притулку в ЄС. Зараз на розгляд чекають більше 430 тисяч таких справ.

Таку інформацію оприлюднив Європейський офіс допомоги у наданні притулку.

«Кількість запитів на притулок у країнах ЄС на 15% вища за показники минулого року. Зареєстровано зростання таких звернень від турків і венесуельців (більш ніж на 50% для обох країн), тоді як кількість заявок на притулок від громадян Колумбії потроїлася з квітня 2018 року… Загалом станом на кінець квітня розгляду очікували близько 434 тисяч подань щодо отримання притулку в ЄС», - ідеться у повідомленні.

За статистичними даними, тільки у квітні прохання по притулок у ЄС подали 54,5 тис. іноземців. При цьому відповідні органи розглянули 44 тисячі справ. Істотно зросла кількість розглянутих заяв від громадян Венесуели (+55%), Малі (+19%) та Албанії (+8%).

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«Один із чотирьох претендентів належить до громадян трьох країн: Сирії, Афганістану та Венесуели. В десятку лідерів входять також Ірак, Колумбія, Нігерія, Грузія, Іран та Пакистан. Сьомою за значенням країною походження аплікантів є Туреччина – кількість заявок від її громадян у квітні зросла на 26%», - повідомляє європейський офіс.