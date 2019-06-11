В Індії знайшли уламки Ан-32, що зник тиждень тому

ВПС Індії виявили уламки військово-транспортного літака Ан-32, який зник 3 червня на північному сході країни.

Про це повідомляє Times of India.

«Уламки зниклого транспортного літака ВПС Індії Ан-32 були виявлені в Аруначал-Прадеш у вівторок, через вісім днів після його зникнення 3 червня», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що уламки виявили за 16 кілометрів від населеного пункту Ліпо і на північний схід від Тато на висоті близько 3650 метрів.

Доля людей, що знаходилися на борту літака, поки не відома.

Як повідомляв Укрінформ, військово-транспортний літак українського виробництва Ан-32, який належав ВПС Індії, 3 червня зник з радарів після зльоту з індійського аеродрому в Джорхаті. На борту судна перебували 13 осіб - 8 членів екіпажу і 5 пасажирів.