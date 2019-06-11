Українська делегація в Індії обговорила модернізацію літаків Ан-32

Українська військова делегація відвідала штаб Військово-повітряних сил Індії, щоб обговорити питання модернізації транспортного флоту Індійських ВПС Ан-32.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Державне зовнішньоторговельне підприємство «Спецтехноекспорт».

Водночас, як повідомляє індійське видання India Today з посиланням на свої джерела у військовому відомстві, українська військова делегація провела переговори з керівництвом штабу Військово-повітряних сил Індії з питань прискорення темпів модернізації військово-транспортних літаків Ан-32. Двосторонні зустрічі відбулися через кілька днів після падіння одного з літаків Ан-32 індійських ВПС.

Як нагадує видання, 3 червня військових літак індійських ВПС раптово зник з радарів. Катастрофа сталася в районі високогір’я штату Прадеш, на борту було 8 членів екіпажу та 5 пасажирів. Попри вичерпаний льотний ресурс, літак не проходив процедуру ремонту та подовження терміну експлуатації.

За інформацією газети, у 2009 році Індія та Україна підписали контракт на суму 397,7 млн дол. на модернізацію 105 літаків Ан-32 індійських збройних сил в Україні та Індії у зв’язку із завершенням передбачених строків експлуатації літаків у 25 років. Оновлення авіапарку передбачало не лише подовження терміну експлуатації літаків до 50 років, але й оснащення їх новітньою авіонікою, навігаційним обладнанням тощо.

Згідно з контрактом, в Україні, на «Заводі 410 ЦА», було модернізовано 45 літаків, інші 60 мали пройти модернізацію в Індії. Однак через необхідність проведення імпортозаміщення російських комплектуючих до літака Ан-32, після припинення співпраці України та Росії у сфері ВТС, відбулася затримка у виконанні програми модернізації. До цього часу в Індії було модернізовано лише близько 10 літаків.

Індійські журналісти звернули увагу, що зниклий в Індії літак не був частиною модернізованого авіафлоту, тому військові чиновники наголошують на необхідності пришвидшення темпів модернізації Ан-32.

Відомо, що під час візиту в Індію українська делегація також оглянула об’єкти, на яких здійснюється модернізація літаків Ан-32. Переговірниками від української сторони виступили представники державної компанії Спецтехноекспорт, який входить до складу Укроборонпрому.

За повідомленням Спецтехноекспорту, протягом останніх шести місяців в Індію було поставлено запасні частини до Ан-32 на суму 27 млн дол. Наразі готуються чергові поставки продукції за контрактом, які виконуються щомісяця. Загалом, за домовленістю сторін, умови контракту, що був підписаний у 2009 році, будуть повністю виконані до вересня 2020 року. «Завод «410 ЦА» як постачальник основної номенклатури продукції за цим контрактом успішно виконує усі свої зобов’язання.

«Наприкінці 2018 року ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» досягло додаткових домовленостей з індійськими партнерами щодо модернізації військово-транспортних літаків Ан-32 ВПС Індії. Завдяки ним відвантаження нових партій продукції за контрактом відбуваються регулярно та вчасно. Українська та індійська сторони задоволені теперішнім рівнем співпраці та темпами виконання взаємних зобов’язань», - йдеться у повідомленні.

Фото: airliners.net