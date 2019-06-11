Українська делегація в Індії обговорила модернізацію літаків Ан-32

Українська делегація в Індії обговорила модернізацію літаків Ан-32

Укрінформ
Українська військова делегація відвідала штаб Військово-повітряних сил Індії, щоб обговорити питання модернізації транспортного флоту Індійських ВПС Ан-32.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Державне зовнішньоторговельне підприємство «Спецтехноекспорт».

Водночас, як повідомляє індійське видання India Today з посиланням на свої джерела у військовому відомстві, українська військова делегація провела переговори з керівництвом штабу Військово-повітряних сил Індії з питань прискорення темпів модернізації військово-транспортних літаків Ан-32. Двосторонні зустрічі відбулися через кілька днів після падіння одного з літаків Ан-32 індійських ВПС.

Як нагадує видання, 3 червня військових літак індійських ВПС раптово зник з радарів. Катастрофа сталася в районі високогір’я штату Прадеш, на борту було 8 членів екіпажу та 5 пасажирів. Попри вичерпаний льотний ресурс, літак не проходив процедуру ремонту та подовження терміну експлуатації.

За інформацією газети, у 2009 році Індія та Україна підписали контракт на суму 397,7 млн дол. на модернізацію 105 літаків Ан-32 індійських збройних сил в Україні та Індії у зв’язку із завершенням передбачених строків експлуатації літаків у 25 років. Оновлення авіапарку передбачало не лише подовження терміну експлуатації літаків до 50 років, але й оснащення їх новітньою авіонікою, навігаційним обладнанням тощо.

Згідно з контрактом, в Україні, на «Заводі 410 ЦА», було модернізовано 45 літаків, інші 60 мали пройти модернізацію в Індії. Однак через необхідність проведення імпортозаміщення російських комплектуючих до літака Ан-32, після припинення співпраці України та Росії у сфері ВТС, відбулася затримка у виконанні програми модернізації. До цього часу в Індії було модернізовано лише близько 10 літаків.

Індійські журналісти звернули увагу, що зниклий в Індії літак не був частиною модернізованого авіафлоту, тому військові чиновники наголошують на необхідності пришвидшення темпів модернізації Ан-32.

Відомо, що під час візиту в Індію українська делегація також оглянула об’єкти, на яких здійснюється модернізація літаків Ан-32. Переговірниками від української сторони виступили представники державної компанії Спецтехноекспорт, який входить до складу Укроборонпрому.

За повідомленням Спецтехноекспорту, протягом останніх шести місяців в Індію було поставлено запасні частини до Ан-32 на суму 27 млн дол. Наразі готуються чергові поставки продукції за контрактом, які виконуються щомісяця. Загалом, за домовленістю сторін, умови контракту, що був підписаний у 2009 році, будуть повністю виконані до вересня 2020 року. «Завод «410 ЦА» як постачальник основної номенклатури продукції за цим контрактом успішно виконує усі свої зобов’язання.

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«Наприкінці 2018 року ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» досягло додаткових домовленостей з індійськими партнерами щодо модернізації військово-транспортних літаків Ан-32 ВПС Індії. Завдяки ним відвантаження нових партій продукції за контрактом відбуваються регулярно та вчасно. Українська та індійська сторони задоволені теперішнім рівнем співпраці та темпами виконання взаємних зобов’язань», - йдеться у повідомленні.

Фото: airliners.net

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