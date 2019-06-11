Британські винищувачі знову перехопили біля Естонії два літаки РФ

Винищувачі “Тайфун” Королівських повітряних сил Великої Британії 10 червня перехопили два російські військово-транспортні літаки Ан-24 й Ан-26, які пролітали у безпосередній близькості до естонського авіапростору.

Про це повідомляє британське Міноборони.

“Нас підняли для перехоплення російського військового транспортного літака Ан-24, який летів в міжнародному авіапросторі близько до Естонії з півдня. Приблизно через 10 хвилин нас знов підняли для перехоплення іншого транспортного літака Ан-26, який летів за маршрутом першого літака”, - повідомив один з пілотів.

Він додав, що обидва перехоплення були проведені у безпечний і професійний спосіб.