Британські винищувачі знову перехопили біля Естонії два літаки РФ

Британські винищувачі знову перехопили біля Естонії два літаки РФ

Укрінформ
Винищувачі “Тайфун” Королівських повітряних сил Великої Британії 10 червня перехопили два російські військово-транспортні літаки Ан-24 й Ан-26, які пролітали у безпосередній близькості до естонського авіапростору.

Про це повідомляє британське Міноборони.

“Нас підняли для перехоплення російського військового транспортного літака Ан-24, який летів в міжнародному авіапросторі близько до Естонії з півдня. Приблизно через 10 хвилин нас знов підняли для перехоплення іншого транспортного літака Ан-26, який летів за маршрутом першого літака”, - повідомив один з пілотів.

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Він додав, що обидва перехоплення були проведені у безпечний і професійний спосіб.

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