Турецькі винищувачі знову порушили авіапростір Греції - ЗМІ

Два турецькі винищувачі F-16 порушили авіапростір Греції, коли пролітали над невеликим островом Кінарос.

Про це повідомляє Ekathimerini.

“Два турецькі винищувачі увійшли до грецького авіапростору над острівцем Кінарос вранці у вівторок”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Ekathimerini, два літаки F-16 летіли на висоті у близько 8 кілометрів, коли о 9:34 їх було виявлено над острівцем на сході Егейського моря.

Поінформовано, що у результаті були підняти грецькі винищувачі, які їх і “прогнали” з власного авіапростору.

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Як повідомлялося, 16 березня Міністерство закордонних справ Греції звинуватило Туреччину в порушенні повітряного простору через польоти на малих висотах турецьких військових літаків над грецькими островами.

2 квітня турецькі винищувачі F-16 порушили повітряний простір Греції, коли пролітали над архіпелагом Інусе.

Фото: ekathimerini