Турецькі винищувачі знову порушили авіапростір Греції - ЗМІ
Про це повідомляє Ekathimerini.
“Два турецькі винищувачі увійшли до грецького авіапростору над острівцем Кінарос вранці у вівторок”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Ekathimerini, два літаки F-16 летіли на висоті у близько 8 кілометрів, коли о 9:34 їх було виявлено над острівцем на сході Егейського моря.
Поінформовано, що у результаті були підняти грецькі винищувачі, які їх і “прогнали” з власного авіапростору.
Як повідомлялося, 16 березня Міністерство закордонних справ Греції звинуватило Туреччину в порушенні повітряного простору через польоти на малих висотах турецьких військових літаків над грецькими островами.
2 квітня турецькі винищувачі F-16 порушили повітряний простір Греції, коли пролітали над архіпелагом Інусе.
Фото: ekathimerini