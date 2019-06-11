Ксенофобія і расизм - найбільші занепокоєння в Європі

Ксенофобський популізм і мова ненависті на підґрунті расизму продовжують бути негативними проявами у Європі, які викликають найбільше занепокоєння.

Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок доповіді за 2018 рік Європейської комісії проти расизму та нетерпимості Ради Європи, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Ксенофобський популізм і мова ненависті, що ґрунтується на расизмі, продовжували відзначатися на політичному кліматі у Європі у 2018 році», - наголосили у РЄ.

У доповіді зазначається, що суспільне занепокоєння щодо економічних, геополітичних і технологічних викликів використовуються, зокрема, політиками-популістами, з метою покладання провини за ці негативні явища на мігрантів і представників нацменшин, розділення суспільств за національними, етнічними і релігійними ознаками.

При цьому, у Раді Європи констатують, що такі думки висловлюють не лише політики із крайніми поглядами, але й вони мають поширення серед головних політичних партій і національних урядів.

«Ідеології, які базуються на несумісності між національно-етнічними або релігійними групами, є загрозою для інклюзивних суспільств, та сприяють виправданню «расової переваги», - наголосили у комітеті РЄ проти расизму і нетерпимості.