У піднятому з Дунаю катері виявили тіла капітана і трьох туристів

Тіла чотирьох загиблих вилучили з уламків затонулого у Будапешті катера, який втягли з Дунаю сьогодні вранці.

Про це повідомляє Yonhap.

"Чотири тіла, троє з яких, імовірно, є корейцями, виявлені у зруйнованому туристичному катері, піднятому з Дунаю вранці у вівторок, майже через два тижні після затоплення, унаслідок чого 26 громадян Південної Кореї загинули або зникли безвісти", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що виявлені тіла належать угорському капітану судна Hableany та трьом пасажирам - південнокорейським туристам.

Раніше у вівторок повідомлялося, що плаваючий кран підняв катер Hableany з води під мостом Маргіт в центрі Будапешта. Операція з підняття судна розпочалася приблизно о 6:30 ранку за місцевим часом.

Як повідомлялося, 29 травня прогулянковий катер Hableany зіткнувся на річці Дунай з круїзним судном Viking Sygin. Катер перевозив 33 південнокорейських туристів, на борту також були два угорці-члени екіпажу.

Фото: Yonhap