З Дунаю витягли затонулий катер, доля дев'яти людей залишається невідомою

У Будапешті з річки Дунай витягли затонуле унаслідок аварії пасажирське судно Hableany, на якому перебували південнокорейські туристи.

Про це повідомляє Yonhap.

"Рештки затонулого човна було витягнуто з річки Дунай рано вранці у вівторок через майже два тижні після його смертоносного затоплення, унаслідок чого 26 південнокорейців загинули або зникли безвісти", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, плаваючий кран підняв катер Hableany з води під мостом Маргіт в центрі Будапешта. Рятувальники сподіваються, що це допоможе знайти тіла восьми пасажирів та капітана, доля яких досі залишається невідомою.

Операції з підйому корабля почалися приблизно о 6:30 ранку за місцевим часом.

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Як повідомлялося, 29 травня прогулянковий катер Hableany під час швартування зіткнувся на річці Дунай з круїзним судном Viking Sygin. Катер перевозив 33 південнокорейських туристів, з ними на борту також були два угорці-члени екіпажу.

Кількість загиблих внаслідок зіткнення прогулянкового катера з круїзним судном на Дунаї в Будапешті зросла до 20 осіб.

Фото: Yonhap