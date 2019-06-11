Сильна спека у Польщі: на всій території країни оголосили попередження

Практично на всій території Польщі, за винятком кількох гірських повітів на півдні, панує сильна спека, у країні оголошено попередження другого рівня.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Інститут метеорології і водного господарства (IMGW) Польщі видав попередження другого рівня про спеку, яка по всій країні може сягати 29-33 градусів за Цельсієм вдень, уночі буде 17-20 градусів.

За прогнозами, попередження може діяти щонайменше до вечора середи, 12 червня.

Урядовий центр безпеки Польщі закликав обмежити перебування на сонці у ці спекотні дні, накривати голову, пити багато негазованої води, а з дому без потреби взагалі краще не виходити.