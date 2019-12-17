Єгипетський уряд наступного року почне переїзд до нової столиці

Єгипетський уряд наступного року почне переїзд до нової столиці

Укрінформ
Наступного року почнеться процес переїзду різноманітних державних відомств до нової столиці Єгипту. 

Про це заявив президент Єгипту Абдель-Фатах аль-Сісі, пише Xinhua

“Єгипетський президент Абдель-Фатах аль-Сісі сказав, що урядові штаб-квартири будуть перенесені до нової адміністративної столиці у 2020 році”, - йдеться у матеріалі. 

Президент також пообіцяв використовувати в державному управлінні найновіші технології штучного інтелекту.

“Ми упевнилися, що усі належні технології штучного інтелекту використані у процесі цифровізації єгипетських державних послуг”, - розповів аль-Сісі. 

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Він додав, що використання штучного інтелекту дає можливість не лише зменшити корупцію, а й ”подолати людську помилку та зберегти час”.

Нагадаємо: Єгипет наразі будує нову адміністративну столицю — місто Ведіан, — площею 714 км кв в 45 кілометрах від Каїра. До міста мають переїхати більшість урядових будівель, у тому числі 29 міністерств, уряд та парламент, а також готелі, торгові центри, парки й навіть 20 житлових районів, спроможних розмістити 6,5 мільйона мешканців.

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