Toyota хоче досягти вуглецевої нейтральності до 2035 року

Японська компанія Toyota перенесла термін досягнення вуглецевої нейтральності на своїх підприємствах з 2050 року на 2035-й.

Про це повідомляє NHK, передає Укрінформ.

Японський автовиробник повідомив, що прагне забезпечити чистий нульовий викид парникових газів на виробництві. Компанія планує перейти до використання більшої кількості водню та відновлюваних джерел енергії.

«Сюди включається складання й виготовлення двигунів у спробі створити те, що компанія Toyota називає «зеленими заводами», - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що Toyota розробить технології для процесів, у результаті яких утворюється велика кількість вуглекислого газу, таких як фарбування.

Як повідомлялося, Toyota заявила про намір представити на світовому ринку до 2025 року 15 моделей електромобілів.