Україна розраховує на інвестиції Азербайджану в мережу 4G - депутат

Україна зацікавлена ​​в участі Азербайджану в розвитку мереж 4G, щоб забезпечити покриття 90% територій країни.

Про це заявив народний депутат України, заступник співголови групи з міжпарламентських зв'язків з Азербайджанською Республікою Мар'ян Заблоцький в ході міжнародного круглого столу в Укрінформі «Україна-Азербайджан: перспективи співпраці».

Заблоцький підкреслив, що внаслідок невисоких тарифів на мобільний зв'язок в Україні є складнощі з інвестиціями в цю галузь.

«Це дороге задоволення, побудувати таку мережу. Тарифи на мобільний зв'язок в Україні не найвищі, і не всі хочуть інвестувати. Ми розраховуємо, що саме завдяки інвестиціям з Азербайджану ми зможемо покрити більшу частину території України й 90% її населення. Для нас це важливо, і ми готові це підтримувати», - заявив Заблоцький.

При цьому він наголосив на важливості впровадження 4G в постковідний період.

«Ліцензійні умови, які були видані на 4G на всіх трьох операторів, припускають, що 90% території України, всі населені пункти, де проживає понад 2 тис. людей, повинні бути покриті високошвидкісним інтернетом. Все це за планом має відбутися через 1,5 року, і ще через 2,5 року повинні бути покриті швидким інтернетом всі головні магістралі України. У постковідній економіці це онлайн-освіта, медичні консультації тощо», - сказав депутат.

ТОВ «АзерTелеком» є телекомунікаційним оператором зв'язку, що з'єднує Азербайджан з міжнародною мережею інтернету. Компанія була створена в 2008 році. «АзерTелеком» пропонує послуги інтернету, передачі даних і голосового зв'язку, а також інші передові послуги місцевим й іноземним компаніям в сфері телекомунікацій. Компанія має стійку і диверсифіковану локальну і міжнародну мережу.