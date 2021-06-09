В Україні затвердили розподіл інтернет-субвенції для 670 громад

Кабінет міністрів України розподілив 483,8 млн грн на 670 територіальних громад для реалізації проєкту “Інтернет-субвенція”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Телеграм.

Зазначається, шо кошти отримають громади, які пройшли відбір. Після чого вони повинні будуть провести прозорий тендер, потім провайдери почнуть розбудовувати оптично-волоконну інтернет-мережу. На рівні громад до «оптичного» інтернету буде вперше підключено 3 652 сіл, у яких понад 11 тис. соцоб’єктів.

Крім того, для кожного з них за рахунок субвенції буде забезпечене покриття мережею Wi-Fi. Заклади соціальної інфраструктури, підключені за кошти субвенції, отримають безкоштовний швидкісний інтернет до кінця 2022 року.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін 28 квітня затвердив порядок та умови надання місцевим бюджетам субвенції на підключення до широкосмугового інтернету закладів соціальної інфраструктури у сільській місцевості.