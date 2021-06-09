В Україні затвердили розподіл інтернет-субвенції для 670 громад

В Україні затвердили розподіл інтернет-субвенції для 670 громад

Укрінформ
Кабінет міністрів України розподілив 483,8 млн грн на 670 територіальних громад для реалізації проєкту “Інтернет-субвенція”. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Телеграм.

Зазначається, шо кошти отримають громади, які пройшли відбір. Після чого вони повинні будуть провести прозорий тендер, потім провайдери почнуть розбудовувати оптично-волоконну інтернет-мережу. На рівні громад до «оптичного» інтернету буде вперше підключено 3 652 сіл, у яких понад 11 тис. соцоб’єктів.

Крім того, для кожного з них за рахунок субвенції буде забезпечене покриття мережею Wi-Fi. Заклади соціальної інфраструктури, підключені за кошти субвенції, отримають безкоштовний швидкісний інтернет до кінця 2022 року.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабмін 28 квітня затвердив порядок та умови надання місцевим бюджетам субвенції на підключення до широкосмугового інтернету закладів соціальної інфраструктури у сільській місцевості.

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