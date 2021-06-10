В Україні вперше провели операцію за допомогою віртуальної реальності

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова вперше в Україні провели операцію із застосуванням методики віртуальної реальності.

Про це заклад повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Вперше в Україні нашою командою Центру серця і судин було проведено найсучасніше оперативне втручання з передопераційним моделюванням методикою віртуальної реальності. Нашою пацієнткою стала 12-річна дівчинка, котра страждала на симптоматичну артеріальну гіпертензію та мала тиск у межах 160-180 мм. рт. ст.», - ідеться у повідомленні.

За словами медиків, під час обстеження у дівчинки виявили вроджену ваду серця - коарктацію аорти. Це стан, при якому наявне звуження просвіту аорти, внаслідок чого розвивається підвищений тиск у верхній половині тіла.

За допомогою сучасних технологій на основі результатів обстеження була проведена віртуальна реконструкція анатомії аорти та її гілок, що допомогло медикам обрати найбільш сучасну та малотравматичну тактику подальшого лікування.

Вроджену ваду судини ліквідовано за допомогою малоінвазивної ендоваскулярної процедури - встановлення стенту у просвіт судини.

«Одразу після оперативного втручання у дитини нормалізувався артеріальний тиск, а також зникла різниця тиску між верхніми та нижніми кінцівками. Сьогодні ж дівчинка почувається абсолютно здоровою, а завдяки обраній тактиці може вже зараз проявляти повну фізичну активність», - зазначають у лікарні.

Фото: facebook.com/emergencyhospitall