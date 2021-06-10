BMW скоротить виробництво через брак чіпів

BMW скоротить виробництво через брак чіпів

Укрінформ
Через нестачу напівпровідників найбільший завод BMW в Європі скоротить виробництво.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“BMW сповільнить виробництво автомобілів до однієї зміни на своєму найбільшому європейському підприємстві у німецькому Дінгольфінгу через нестачу напівпровідників”, - йдеться у матеріалі.  

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“Ми ретельно стежимо за проблемою та перебуваємо у постійному контактів із нашими постачальниками. Наша мета - упевнитися в отриманні нашими заводами комплектуючих”, - сказав речник BMW.

Зазначається, що наприкінці квітня BMW вже скоротила певні виробничі зміни на трьох заводах. Через нестачу чіпів так само вчинили автовиробники Daimler та Volkswagen.

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