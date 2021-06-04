Facebook скасує привілеї для політиків через Трампа
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.
Місяць тому наглядова рада Facebook підтримала рішення про блокування доступу Трампа до облікових записів у Facebook та Instagram після скандалу в Капітолії в січні. При цьому рада також піддала критиці особливе ставлення до модерації повідомлень політиків (соцмережа дотримується принципу невтручання в такі повідомлення), заявивши, що «до всіх користувачів мають застосовуватися одні і ті самі правила».
Правління дало Facebook термін до 5 червня, щоб відреагувати на ці рекомендації.
Як повідомляв Укрінформ, аккаунт Дональда Трампа в Твіттері був закритий адміністрацією соцмережі 8 січня через використання тодішнім президентом цієї платформи для розпалювання ненависті та закликів до насильства. Згодом його сторінки закрили також Фейсбук та Інстаграм.