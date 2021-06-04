Facebook скасує привілеї для політиків через Трампа

Facebook має намір позбавити політичних діячів привілеїв під час публікації повідомлень у їхніх соціальних мережах на тлі обмежень доступу експрезидента США Дональда Трампа в соцмережі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Місяць тому наглядова рада Facebook підтримала рішення про блокування доступу Трампа до облікових записів у Facebook та Instagram після скандалу в Капітолії в січні. При цьому рада також піддала критиці особливе ставлення до модерації повідомлень політиків (соцмережа дотримується принципу невтручання в такі повідомлення), заявивши, що «до всіх користувачів мають застосовуватися одні і ті самі правила».

Правління дало Facebook термін до 5 червня, щоб відреагувати на ці рекомендації.

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Як повідомляв Укрінформ, аккаунт Дональда Трампа в Твіттері був закритий адміністрацією соцмережі 8 січня через використання тодішнім президентом цієї платформи для розпалювання ненависті та закликів до насильства. Згодом його сторінки закрили також Фейсбук та Інстаграм.