Київстар запускає послугу eSIM для контрактних абонентів та бізнес-клієнтів

Національний телеком-оператор “Київстар” запускає для контрактних абонентів та бізнес-клієнтів нову послугу eSIM - вбудовану в смартфон SIM-картку з високим ступенем захисту та можливістю підключити одразу п’ять різних номерів.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“Тепер контрактні абоненти та бізнес-клієнти можуть підключити на один електронний чіп в середньому до 5 різних номерів і переключатись між ними. Раніше така можливість була тільки в абонентів передплати”, - йдеться у повідомленні.

У Київстар розповіли, що нова послуга eSIM – це вбудована в смартфон SIM-картка. Вона має вищий ступінь захисту: смартфон захищений від пошкодження, оскільки немає потреби постійно змінювати SIM-картку, а досить лише перемикатись між профілями.

Для того, щоб перейти на eSIM контрактним абонентам достатньо лише скористатись вебверсією «Мій Київстар», а для підключення нового номера на eSIM потрібно звернутись з паспортом до найближчого магазину «Київстар». Також для контрактних абонентів з’явилась можливість віддалено перевести eSIM на інший пристрій через вебверсію «Мій Київстар». Бізнес-клієнти ж, за інформацією оператора, можуть підключити eSIM в одному з фірмових магазинів, або звернутись до персонального менеджера. Для переходу на eSIM при собі потрібно мати діючу SIM-карту.

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Послуга надається безкоштовно як для контрактних абонентів, так і b2b-клієнтів.

У Київстар зауважили, що технологія eSIM набуває дедалі більшої популярності, і попит на неї зростатиме. За даними консалтингової компанії Juniper Research, в найближчі 5 років кількість активованих eSIM у світі зросте на 180% та досягне позначки 3,4 млрд до 2025 року. В мережі Київстар лише за останній рік кількість смартфонів, що підтримують eSIM, збільшилася на 160%, а за час, коли послуга eSIM стала доступна для абонентів передплати, її підключили близько 30 тис. абонентів.

Фото з відкритих джерел

Ілюстрація: Київстар