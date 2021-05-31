Київстар підключив до 4G ще 329 населених пунктів

Національний телекомоператор «Київстар» у травні підключив до мережі 4G ще 329 населених пунктів, 129 тисяч мешканців України отримали можливість користуватись новими мобільними технологіями.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Київстар збільшив покриття 4G мережі в усіх областях України. Так, у травні можливість доступу до послуг 4G отримали мешканці ще 329 населених пунктів. У Вінницькій області 4G зв’язок з’явився у населених пунктах Михайлівка, Морозівка, Павлівка, Росоша, Садківці, Снітків, у Донецькій - Володимирівка, Криворіжжя, Торецьке, у Київській - Богдани, Вахівка, Денихівка, Дернівка, Дмитренки, Кулажинці, Мірча, Халеп'я, у Луганській - Воєводське, Городище, Данилівка, Дьоміно-Олександрівка, Дем'янівка, Красна Талівка, Станиця Луганська, Талове, у Сумській - Воздвиженське, Деркачівка, Добрянське, Довжик», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки появі зв’язку 4G у цих населених пунктах ще 129 тисяч мешканців України зможуть користуватись швидкісним мобільним інтернетом. Для цього Київстар активував технологію LTE900 на 149 базових станціях.

У пресслужбі розповіли, що у І кварталі 2021 року Київстар загалом інвестував у розвиток нових технологій зв’язку понад 1 млрд грн, що дозволило суттєво збільшити територію мережі 4G. Завдяки цьому кількість абонентів, які скористались швидкісним мобільним інтернетом, збільшилася в цей період на 24,3%, а використання мегабайтів на одного абонента зросло на 27,5%. На сьогодні зв’язком 4G у мережі Київстар користуються майже 10 мільйонів людей.

Як повідомляв Укрінформ, Київстар встановив в Україні понад 15 тисяч базових станцій, на яких уже активована технологія LTE (4G). Відтак 87,8 % населення України може користуватись доступом до послуг 4G у мережі оператора. Компанія продовжує будівництво мереж нового покоління, щоб до 2022 року доступ до 4G був у 90% населення.

Мобільні оператори України прискорили розвиток 4G у невеликих і важкодоступних населених пунктах завдяки перерозподілу радіочастот діапазону 900МГц. Базові станції, що працюють на цих частотах, охоплюють зв’язком більші території, що важливо для будівництва мобільних мереж у віддалених населених пунктах. Для цього Київстар добровільно поділився з іншими учасниками ринку радіочастотним спектром 900 МГц і 1800 МГц. Так інші мобільні оператори змогли сформувати суцільні смуги радіо частот, що є критичним для розвитку швидкісної мобільної передачі даних.

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