Київстар цьогоріч планує покрити 4G-інтернетом майже 2 тисячі кілометрів автодоріг

До початку наступного року національний оператор мобільного зв'язку «Київстар» планує покрити швидкісним інтернетом 4G майже 2 тис. кілометрів доріг загальнодержавного значення.

Як передає Укрінформ, про це розповів президент Київстару Олександр Комаров.

«За ліцензійними домовленостями, ми повинні покрити всі загальнодержавні дороги до кінця 2022 року. І це амбітне завдання. На сьогодні вже опрацьовано план перерозподілу інвестицій, щоб пришвидшити цей процес.

Компанія націлена на те, щоб до початку 2022 року покрити вже 1 830 кілометрів доріг», - сказав Комаров.

За його словами, найближчим часом високошвидкісним мобільним інтернетом четвертого покоління 4G (LTE) буде покрито основні українські дороги на 96-97%. Йдеться про автошляхи Київ - Харків - Бахмут (575 км), Київ - Одеса (475 км), Київ - Львів - Чоп (614 км) та Дніпро - Решетилівка (166 км).

Також у планах компанії - розширення зони 4G- покриття по всій території України. Щоправда, поки що в пріоритеті населені пункти, розташовані поблизу доріг загальнодержавного значення.

«Для того, щоб забезпечити усім без винятку мобільним абонентам високу якість покриття, нам важливо підтримувати конструктивний діалог з державою в усіх аспектах досягнення цієї стратегічної цілі», - додав очільник Київстару.

Як повідомлялося, торік оператори мобільного зв’язку «Київстар», «Vodafone Україна» та «Лайфселл» отримали ліцензії на радіочастотний ресурс у діапазоні 800-900 МГц. За умовами ліцензій, «велика трійка» має забезпечити можливість отримання послуг 4G протягом 24 місяців у кожному населеному пункті з населенням понад 2 тис. осіб за умови покриття не менше 90% населення України, а також на міжнародних та національних автомобільних дорогах.

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