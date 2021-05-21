4G: Київстар у п’яти областях надав доступ до мережі для понад 90% населення

Національний телекомоператор «Київстар» у п’яти областях уже забезпечив доступ до швидкісного інтернету для понад 90% населення. Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Київстар активно розширює національну 4G-мережу завдяки частотам 900 МГц, які мають більший радіус покриття. Серед ліцензійних умов для використання цих частот – до середини 2022 року забезпечити доступ до 4G щонайменше для 90% населення країни. І вже зараз у перших 5 областях України доступ до швидкісного інтернету отримало навіть більше людей», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед лідерів з покриття Київська область – 96%, Дніпропетровська та Житомирська – 93%, Харківська та Волинська – 91%.

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У середньому ж по Україні, за даними оператора, цей показник вже понад 87%. Завдяки запуску швидкісного інтернету навіть в маленьких та віддалених селах їхні жителі можуть користуватися всіма його перевагами: навчатися та працювати онлайн, отримувати медичні або юридичні консультації, користуватися державними послугами та багато іншого, лише маючи смартфон.

У компанії розповіли, що за останній рік абоненти Київстар почали використовувати майже на 30% більше мобільного інтернету, а жителі маленьких сіл, де запрацювала мережа 900 МГц, за обсягом використаного трафіку наближаються до мешканців міст, що підтверджує поступове подолання цифрового розриву між населеними пунктами.

Фото: Київстар