Київстар підключив до 4G ще понад 800 населених пунктів

Національний телеком-оператор «Київстар» розширив у квітні покриття 4G-мережі ще у 815 населених пунктах.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Київстар збільшив покриття 4G-мережі в усіх областях України, активувавши технологію швидкісної передачі даних (LTE) на 452 базових станціях. Це дозволило забезпечити роботу мережі 4G ще в 815 населених пунктах. Так, у південних областях України покриття 4G збільшено на території 316 населених пунктів, у Дніпропетровській - 97, Донецькій і Луганській – 81, у західних – у 238, у центральних областях – у 83 населених пунктах», - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що в І кварталі цього року Київстар інвестував у розвиток нових технологій зв’язку понад 1 млрд грн, що дозволило суттєво збільшити територію мережі 4G. Завдяки цьому кількість абонентів, які скористались швидкісним мобільним інтернетом, збільшилась за цей період на 24,3%, а використання мегабайтів на одного абонента зросло на 27,5%. На сьогодні зв’язком 4G у мережі Київстар користуються майже 10 мільйонів людей.

За інформацією пресслужби, Київстар уже встановив в Україні понад 15,5 тисячі базових станцій, на яких активовано технологію LTE (4G). Відтак понад 87% населення України може користуватись доступом до послуг 4G у мережі оператора. Компанія продовжує будівництво мереж нового покоління, щоб до 2022 року доступ до 4G був у 90% населення.

Зазначається, що нові мобільні технології дають абонентам більше можливостей для бізнесу, освіти, дистанційних медичних консультацій, доступу до адміністративних послуг тощо.

Як повідомляв Укрінформ, мобільні оператори України прискорили розвиток 4G у невеликих і важкодоступних населених пунктах завдяки перерозподілу радіочастот діапазону 900МГц. Базові станції, що працюють на цих частотах, охоплюють зв’язком більші території, що важливо для будівництва мобільних мереж у віддалених населених пунктах. Для цього Київстар добровільно поділився з іншими учасниками ринку радіочастотним спектром 900 МГц і 1800 МГц. Так інші мобільні оператори змогли сформувати суцільні смуги радіо частот, що є критичним для розвитку швидкісної мобільної передачі даних.

Фото: Київстар