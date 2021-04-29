Київстар у першому кварталі сплатив до бюджету понад ₴2,3 мільярда податків

Національний телеком-оператор “Київстар” у січні-березні 2021 року сплатив понад 2,3 млрд грн податків і зборів до державного бюджету та інвестував у розвиток зв’язку понад 1 млрд грн

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі оператора.

“Київстар прискорив будівництво мереж швидкісного інтернету. Як результат - кількість абонентів 4G збільшилася на 24,3%. Обсяги використання мобільного інтернету зросли на 27,5% на одного абонента. В першому кварталі оператор збільшив на 11,7% капітальні витрати. Крім того сплатив до державного бюджету податків і зборів на суму понад 2,3 млрд грн”, - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, у І кварталі 2021 року абоненти Київстар збільшили використання голосового зв’язку та мобільного інтернету. Зокрема, використання дата-трафіку на одного абонента досягло 6,3 Гб, що на 27,5% більше, ніж у І кварталі 2020 року. У середньому абонент Київстар у І кварталі цього року використовував 633 хвилини голосового зв’язку, а це на 5,1% більше, ніж за цей же період минулого року. Кількість абонентів, що скористалися послугами мобільного інтернету, перевищила 17 мільйонів. При цьому 9,7 млн абонентів користувались зв’язком 4G, що на 24,3% більше, ніж у І кварталі торік, розповіли в компанії.

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Цього року Київстар також активно працював над розвитком і впровадженням нових цифрових послуг для бізнесу та приватних клієнтів. Йдеться, зокрема, про продукти Big Data, Microsoft Azure Stack – одне з найпопулярніших хмарних рішень, що забезпечує трансфер бізнес-процесів у віддалений режим роботи. Київстар також першим на телеком-ринку України запровадив рішення Open API - унікальну платформу, яка дає можливість стартап-компаніям використовувати аналітичні дані оператора для створення власних цифрових продуктів. Кількість клієнтів, що використовують для самообслуговування цифрову платформу “Мій Київстар”, за даними пресслужби, зросла у І кварталі на 76% - до 2,7 мільйона.

У компанії також розповіли, що в І кварталі мобільним зв’язком скористалися 25,7 мільйона абонентів. Незначне зменшення кількості активних SIM-карт оператор пояснює загальними ринковими трендами і частковим впливом “карантинних” заходів на роботу роздрібної мережі. Натомість кількість абонентів, які користуються послугою фіксованої передачі даних “Домашній Інтернет”, зросла на 11,5% і перевищила 1,15 млн.

У пресслужбі також розповіли, що доходи Київстар від послуг мобільного зв’язку у І кварталі зросли на 14,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року - до 6,357 млрд грн. Більш ніж половина доходу принесли послуги мобільного інтернету. Середній дохід від абонента (ARPU) збільшився на 16,1%. Як вважають у компанії, цьому сприяло розширення доступу до нових технологій і цифрових послуг. Так, станом на І квартал Київстар надає доступ до послуг 4G-зв’язку на території, де живуть і працюють 87% населення України.

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За інформацією оператора, доходи фіксованого зв’язку за цей же період збільшились на 17,2% - до 451 млн грн.

Загальний дохід компанії у І кварталі 2021 року зріс на 15% порівняно з таким же періодом 2020 року - до 6,842 млрд грн.

За даними Київстар, у звітному кварталі компанія інвестувала у розвиток сучасних послуг зв’язку понад 1 млрд грн.

Крім цього, Київстар продовжує надавати допомогу суспільству в подоланні наслідків пандемії Сovid-19. Зокрема, за кошт компанії придбали 55 кисневих концентраторів, які у лютому передали до 12 лікарень у різних регіонах України.

Фото: Київстар