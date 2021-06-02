«Жало скорпіона»: Kia представила новий спортивний седан

Південнокорейська компанія Kia представила новий автомобіль 2022 Kia Stinger Scorpion.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Autoblog.

Усередині базової моделі встановлений 3,3-літровий двигун V6 із турбонадувом із потужністю 300 кінських сил.

Наразі компанія щомісяця виготовлятиме 250 екземплярів для американського ринку. Проте нині невідомо скільки місяців триватиме обмежена продукція спортивного седана.

Зазначається, що автомобіль буде доступний у трьох кольорах, а саме - білому, чорному та сріблястому. Вартість однієї моделі розпочинається від 53 тисяч доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, німецька компанія BMW представила новий автомобіль 2022 BMW M4 Competition Convertible.

Фото: www.autoblog.com