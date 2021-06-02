Вчені розробили протиотруту для захисту бджіл від хімікатів

Вчені Корнельського університету у США розробили мікрочастинку розміром з пилок, яка містить ферменти, що розщеплюють і повністю детоксикують шкідливі інсектициди, перш ніж бджола їх поглине.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на New Atlas.

Ці мікрочастинки можна змішувати в пилкові суміші або цукрову воду і годувати бджіл. Вони безпечно переміщуються до середньої кишки, де відбувається травлення, і ферменти можуть розкладати та детоксикувати органофосфати.

Спочатку цей процес продемонстрували в експериментах in vitro (у пробірці), а потім на живих бджолах в лабораторії, де комах годували як фосфорорганічним пестицидом, так і мікрочастинками, тоді як іншій контрольній групі вводили лише фосфорорганічний пестицид. Вчені спостерігали 100-відсотковий рівень виживання бджіл, яких годували мікрочастинками з ферментами, тоді як усі незахищені контрольні бджоли гинули протягом наступних днів.

Як пише видання, бджоли відіграють важливу роль у запиленні багатьох рослин, які їсть людина, і тому є ключовими для продовольчої безпеки, але популяції продовжують швидко зменшуватися у всьому світі. Цьому сприяє низка факторів, включно із втратою середовища існування та посухою, але нова крихітна частинка, розроблена в Університеті Корнелла, детоксикує смертоносні інсектициди, перш ніж вони можуть заподіяти шкоду цим комахам.

Поширені інсектициди, такі як неонікотиноїди, які ЄС заборонив у 2016 році, використовуються для захисту вирощуваних культур від голодних комах, але часто бджоли також їх споживають. Ці токсичні речовини втручаються в молекули, які допомагають бджолам виробляти енергію, і можуть порушити цикли сну комах і залишити їх нерухомими і голодними.

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