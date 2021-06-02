В Україні можна буде побачити «вогняне кільце» сонячного затемнення

Жителі Землі 10 червня зможуть спостерігати незвичайне астрономічне явище - кільцеве сонячне затемнення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Indian Express.

Кільцеве сонячне затемнення відбудеться, коли місяць заблокує сонячне світло і кине тінь на Землю.

Затемнення почнеться о 13:26:07 за київським часом і триватиме близько півтори години. Найкраще його буде видно з деяких частин Канади, Гренландії і Росії, частково «вогняне кільце» зможуть побачити і жителі України.

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Раніше спостерігачі за небом стали свідками «кривавої» суперповні і одночасно місячного затемнення.