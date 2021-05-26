Уночі зійдуться «кривава» суперповня і місячне затемнення. Де дивитися онлайн

Повне місячне затемнення, яке збігається з повним місяцем і проходженням Місяцем найближчої до Землі точки орбіти сьогодні можуть спостерігати в Тихоокеанському регіоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Найкраще – на Гаваях, в Новій Зеландії та Австралії, частково — на заході Північної Америки, півдні Південної Америки та Східної Азії. У небі над Україною це рідкісне явище не побачити.

За даними NASA, процес затемнення місяця розтягнеться з 11:47 до 16:50 за київським часом.

Пряму трансляцію явища можна подивитися на Youtube-каналі THEREALPAX.

Повний місяць у середу, 26 травня, стане першим повним місячним затемненням з січня 2019 року. Місяцю знадобиться трохи менше трьох годин, щоб пройти крізь тінь Землі, але фактичне місячне затемнення триватиме близько 15 хвилин.

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Місячне затемнення трапляється, коли сонце, Земля та повний місяць вирівнюються. Під час затемнення, місяць матиме червонуватий відтінок від сонячного світла, що фільтрує атмосферу Землі - саме це явище називається «кривавим місяцем».