В Японії побудували перший у світі танкер для зрідженого водню

Японська компанія Kawasaki Heavy Industries побудувала перший у світі спеціалізований танкер для зрідженого водню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

За словами представників компанії, танкер Suiso Frontier може вміщати обсяг зрідженого водню для заправки приблизно 15.000 автомобілів на паливних елементах.

Компанія планує до кінця цього фінансового року здійснити випробувальний рейс судна, доставивши зріджений водень з Австралії до Японії.

Зазначається, що водневе паливо не виробляє викидів вуглекислого газу.

Уряд Японії хоче до 2050 року збільшити його використання в країні в десять разів приблизно до 20 мільйонів тонн на рік.

Як повідомляв Укрінформ, японський стартап e5 Lab разом з фірмою зі Швейцарії Almatech розроблять пасажирське судно, що використовує систему водневих паливних елементів.