Kia знову зупиняє завод у США - бракує чипів
Укрінформ
Південнокорейська компанія Kia на дві доби призупинить роботу свого автомобільного заводу у Сполучених Штатах через брак чипів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
Ідеться про завод у штаті Джорджія, який у четвер та п’ятницю тимчасово припинить свою роботу. При цьому компанія вже минулого місяця на два дні припиняла роботу цього заводу - також через нестачу чипів для автомобілів.
Зазначається, що саме у Джорджії у першому кварталі цього року Kia виготовила 70 600 автомобілів моделей Telluride, Sorento та K5.
Минулого тижня компанія також на дві доби призупиняла роботу на своєму заводі на заході Сеула через брак чипів.
Як повідомляв Укрінформ, виробник електромобілів компанія Tesla Ілона Маска почне з червня випуск найшвидшого у світі серійного автомобіля Model S Plaid.