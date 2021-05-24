Kia знову зупиняє завод у США - бракує чипів

Південнокорейська компанія Kia на дві доби призупинить роботу свого автомобільного заводу у Сполучених Штатах через брак чипів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Ідеться про завод у штаті Джорджія, який у четвер та п’ятницю тимчасово припинить свою роботу. При цьому компанія вже минулого місяця на два дні припиняла роботу цього заводу - також через нестачу чипів для автомобілів.

Зазначається, що саме у Джорджії у першому кварталі цього року Kia виготовила 70 600 автомобілів моделей Telluride, Sorento та K5.

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Минулого тижня компанія також на дві доби призупиняла роботу на своєму заводі на заході Сеула через брак чипів.

Як повідомляв Укрінформ, виробник електромобілів компанія Tesla Ілона Маска почне з червня випуск найшвидшого у світі серійного автомобіля Model S Plaid.