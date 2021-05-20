Для Всеукраїнської школи онлайн презентували мобільний застосунок

Мінцифри та Міністерство освіти та науки (МОН) презентували мобільний застосунок Всеукраїнської школи онлайн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на презентації застосунку сказала заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

"89% учнів для дистанційного навчання використовують смартфони, відтепер школярі 5-11 класів можуть навчатися в максимально зручному для себе форматі. Застосунок Всеукраїнська школа онлайн вже доступний для операційної системи Android, яку мають понад 80% користувачів платформи. Додаток можна безкоштовно завантажити з Play Market від Google та AppGallery від Huawei. Незабаром додаток вийде і для користувачів iOS", - сказала Іонан.

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Вона нагадала, що в грудні минулого року Мінцифри, МОН, Український інститут розвитку освіти та ГО "Освіторія" запустили проєкт Всеукраїнська школа онлайн.

"Сьогодні це єдина державна платформа, де є всі матеріали з 18 основних предметів для змішаного та дистанційного навчання учнів 5-11 класів. За пів року 180 тисяч активних користувачів зареєструвалися на платформі", - повідомила Іонан.

Вона додала, що Всеукраїнська школа онлайн є частиною глобальної ініціативи цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта". Мета цієї ініціативи - навчити цифрових навичок 6 млн українців за три роки.

Загалом вже понад 2 млн українців відвідали платформу "Дія. Цифрова освіта" і навчаються безпосередньо на порталі, з них близько 550 тисяч зареєстрованих користувачів.