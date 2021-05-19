У США створили робота-колібрі зі штучним інтелектом

Дослідники з американського Університету Пердью (штат Індіана) розробили летючого робота, що схожий з птахом колібрі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Techstory.

Роботи можуть копіювати поведінку справжніх колібрі саме завдяки алгоритмам на основі штучного інтелекту.

«Робот може по суті створити карту, не бачачи її навколишнє середовище. Це може бути корисно в ситуації, коли робот може шукати жертву в темному місці», - зазначив професор Ксініанг Денг.

Водночас цей робот здатний відчувати, торкаючись поверхні навколо себе.

Протягом багатьох років дослідники намагаються розшифрувати зразки поведінки летючих колібрі. Це б дозволило їм розробити роботів, здатних літати в районах, де більші літальні апарати цього не можуть.

Якби ця технологія стала можливою для безпілотника, вони змогли б інспектувати обвалені будівлі для виявлення застряглих під завалами людей.

Зазначається, що робот-колібрі важить усього 12 грамів і може перевозити вантажі до 27 грамів. Основна частина «тіла» робота була надрукована на 3D-принтері, а крила виготовлені з вуглецевого волокна.

Як повідомляв Укрінформ, повітряні сили США представили робота, який митиме військові винищувачі.

Фото: Purdue University photo/Jared Pike