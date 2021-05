2021-2030. Роботи, які танцюють майбутнє

Ще вчора вони розважали людей, а вже завтра наповнять собою “розумне місто”

Почнім із тихої увертюри про якість життя… Американський вебсайт “TreeHugger” (“Обіймальник дерев”, насправді “грінпісовець”), який ще у 2009 р. часопис “Time Magazine” ввів до списку 25 найкращих тематичних блогів, опікується широким колом тем із питань сталого розвитку (sustainable development).

Від 1987 р. саме поняття sustainable development - термін, яким визначають глобальний процес економічних і соціальних змін, за якого природні ресурси, інвестиції, зорієнтованість науково-технічного розвитку, розвиток особистості та інституційні зміни в розвиненому суспільстві є узгодженими між собою, бо разом зміцнюють сучасний цивілізаційний потенціал для задоволення людських потреб і прагнень, глобально підвищуючи саме якість життя.

Під тим кутом зору канадський експерт Ллойд Альтер (Lloyd Alter) розглядає тему машинеризації прийдешнього у статті “Робот цікавиться: “Чи ти симпатизуєш мені? Тепер, коли я навчився танцювати?” (“Robot Asks “Do You Love Me, Now That I Can Dance?”). Тож давайте поцікавимося й ми: звідки взялися роботи від компанії “Boston Dynamics” із містечка Уолтем, штат Массачусетс? Чи вони лише розважають публіку і танцюють бугі?

У 1992 році ту фірму створив професор інформатики та робототехніки Массачусетського технологічного інституту (Massachusetts Institute Оf Technology, МІТ) Марк Райберт (Marc Raibert; 1949). Практичними розробками він зацікавився ще в 1980 році, коли був доцентом інформатики в Університеті Карнегі Меллона (Carnegie Mellon University, CMU) у Пітсбурзі, штат Пенсільванія. У CMU викладач заснував “Leg Laboratory” - Лабораторію динаміки, що сприяла формуванню наукової бази із створення високодинамічних роботів першого покоління.

Марк Райберт

Вважаєте, коли потрібні теоретичні знання були нагромаджені, настав час машинам виплигнути із креслень та звестися на ноги? Ні, не зовсім так. Сповивали змеханізованих дитинчат довго. І - купа батьків…

Попервах дрібна компанія “Boston Dynamics” із Уолтем - це західне промислове передмістя Бостона - налагодила співробітництво з ІТ-корпорацією “Американські системи” (American Systems Corporation), бо разом вони працювали за контрактом з Підрозділом навчальних систем військово-морського центру повітряної війни (Naval Air Warfare Center Training Systems Division, NAWCTSD; що то за “учебка”, погортайте тут).

Партнерам, “Boston Dynamics” та “American Systems”, надійшло цілком конкретне замовлення - замінити військово-морські навчальні відеопрограми для запуску літаків на інтерактивні 3D-комп’ютерні симулятори із персонажами, зробленими за допомогою DI-Guy (набір інструментів для розробки програмного забезпечення (SDK) для додавання до візуальних моделювань у реальному часі людських характерів та тварин (детальніше - тут) та інших програм реалістичного моделювання людини.

Почали ворушити мозками. Не один рік… І в 2004 р. компанія “Boston Dynamics” спільно із корпорацією “Фостер-Міллер” (“Foster-Miller Inc.”), сусідами по Уолтем, Массачусетс, дослідницьким центром НАСА “Лабораторією реактивного руху” (“Jet Propulsion Laboratory”) з Ла-Каньяда-Флінтридж, Каліфорнія та Польовою станцією в Конкорді (Concord Field Station) Гарвардського університету в Бедфорді, Массачусетс створили першу бойову машину. Такого собі транспортного мула - чотириногого робота “BigDog” (“Собацюру”), розробленого для армії дядечка Сема (United States Army) на гроші Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів США (U.S. Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA).

BigDog

Однак, у військах “Собацюра”, ні, не прижився, бо гидко дирчав, тобто виявився занадто галасливим задля тактики сучасної війни. Хоча “найамбітніший ногатий робот у світі” (“the world’s most ambitious legged robot”) за піхотинцем носив до 150 кг бойового спорядження, пересувався зі швидкістю 6,4 км/год, слухняно рухався пересіченою місцевістю - навіть за нахилу до 35 градусів.

Як підкреслюють оглядачі, роботи від “Boston Dynamics” завжди були вражаюче спроектовані: “Cheetah” (“Гепард”), який уже бігав зі швидкістю 47 км/год, “LittleDog” (“Песик”), “PETMAN” (Protection Ensemble Test Mannequin, Тест-манекен захисного костюму), “АльфаДог”, або: “LS3” (Legged Squad Support System, Ногата система підтримки бойових підрозділів), - але… моторошної зовнішності.

Прикиньте, жахливість у задум розробників робототехніки не входила.

То був, швидше, побічний ефект сприйняття бойових машин, які незграбно імітували рухи людей і тварин. Водночас вони здавалися доволі знайомими і відштовхуюче чужими. Погодьтеся, такими в наших очах чомусь виглядають напівбіологічні та напівмашинізовані створіння.

Той шлейф належало відсікти, а репутаційні втрати високотехнологічної компанії “Boston Dynamics” звести до нуля. Кому не ліньки, повторює: цікаві ідеї літають у повітрі. Але чомусь їх першими помічають військові відомства типу DARPA, аби гречно відкрити розробникам необмежене фінансування для… потреб війни шостого покоління, яким поклала початок війна в Перській затоці (1990-1991).

Утім, й ІТ-гіганти тримають ніс за вітром. Відколи, відбрунькувавшись від Массачусетського технологічного інституту (MIT), експерти з робототехніки здобули перші успіхи та продемонстрували громадськості зразки машин нового покоління, схожих на роботизованих тварин, - їм допомогли існувати… поза академічними та науковими колами.

Від грудня 2013 р. “Boston Dynamics” став… дочірньою компанією такої “експоненціальної організації” (ЕО), як пошуковий сервіс-гігант “Google”. Волатильність (мінливість) світу стала на часі. Змінилася сама Масова трансформаційна мета (Massive Transformational Purpose) “Гуглу”; див. тут.

У формування нового, позитивного іміджу “Boston Dynamics” були вкладені колосальні кошти: ви ж самі розумієте – де “Google”, а де військове відомство США?.

Було вирішено олюднити бойових роботів, і чиясь світла голова запропонувала:

- Нехай нові андроїди танцюють!

Й інноваційні машини усьому світові показали що вони… такі ж як ми! Ну, принаймні на дозвіллі, коли вся робота щодо сталого розвитку людської цивілізації перероблена, вони можуть і дискотеку за межами лабораторії забабахати!

Хочете за 7,5 хвилини на власні очі побачити генезу роботів “Boston Dynamics”?

Тисніть цю гайку!

Минуло дев’ять років, відколи роботи від “Boston Dynamics” перетворилися на улюбленців Інтернету. Замість собак вони звично охороняли приватні будинки, виконували карколомні трюки, демонструючи неймовірний паркур, ставали універсальними солдатами, втілювалися в подобу чарівної розумниці, гастролюючи світом, а віднедавна купою висипали на танцпол.

До людиноподібних приладів світ великого бізнесу призвичаївся. Роботи вписалися в інтер’єр дослідницької лабораторії MIT (Массачусетського технологічного інституту), офісу “Google”, штаб-квартири “SoftBank” і зовсім недавно “Hyundai”. А що творці робототехніки? Ті всіляко прагнули забрати продукцію майбутнього з вечірки та запроторити на заводи та склади, де машини мали працювати за призначенням - забезпечуючи сталий розвиток суспільства та підвищуючи якість життя людей.

Подивімося заключне шоу “Google”, яким завершилося, сподіваюся, світове турне роботів “Boston Dynamics” найбільшими інтернет-майданчиками планети. Як трек використаний хіт “Do You Love Me?” (1962; №3 у США) афро-американського секстету “The Contours” (“Обриси”).

Про що у твистоподібній пісеньці йдеться?

Зміст її простий, особливо - у супроводі танцювального дуету двоногих гуманоїдних роботів моделі “Atlas”. Хлопак сповідується:

- Ти розбила мені серце, / Бо я танцювати не вмів. / Ти навіть не бажала, аби я поруч був. / А тепер повернувся я, / Щоб довести: / Насправді я можу дати лиха закаблукам.

Інший відомий північноамериканський блогер Майкл Грехем Річард (Michael Graham Richard), котрий у вебжурналі “TreeHugger” тему роботизації вів, починаючи з травня 2005 р., слушно зауважив, мовляв, не для запальної хореографії задумувалася модель “Атлас”:

- …а призначалася задля надання допомоги надзвичайникам, пошуковцям та рятувальникам саме в середовищах, де людина не може вижити. Хоча Міністерство оборони США, яке фінансувало проект “Atlas”, і переконувало світову громадськість, що воно не зацікавлене у використанні роботів у наступальних або оборонних цілях.

Тут би й написати: у дорослих хлопчиків дорослі іграшки, а у суспільства хаосу - високотехнологічні цяцьки. Бо насправді роботи “Boston Dynamics” майже не залучались до промислових чи рятувальних робіт, а на тривалий час стали персонажами YouTube, одразу отримавши допомогу по безробіттю від MIT, “Google” та “SoftBank”.

Чи насправді андроїди поки що не мають на Землі справжньої місії, бо вони просто класні, а бути кльовими - то і є їхня найвища цивілізаційна місія? Чи народжені вони злим генієм, аби нас добряче налякати? Як цей універсальний солдат від надтаємної високотехнологічної лабораторії “Corridor Digital”.

Заспокойтеся, це не злив секретної інформації, як за гроші Пентагону над проєктом ШІ (штучний інтелект) працюють безвідповідальні генії. “Corridor Digital” - відеопродакшн-студія з Лос-Анджелеса, Каліфорнія, що спеціалізується на візуальних ефектах, а щойно ви переглянули пародійне відео на рівні “мокрих штанців”. Заради стьобу воно моделює майбутнє, де аж роїться від термінаторів-вбивць (див. тут)

Тим часом познайомимося зблизька із гуманоїдним двоногим роботом “Atlas®”.

Загальні характеристики:

Розробник: компанія “Boston Dynamic” (Уолтем, штат Массачусетс).

Замовник: Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США (U.S. Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA).

Початкове призначення: виконання різноманітних пошуково-рятувальних завдань.

Прототип: гуманоїдний робот “PETMAN”, створений “Boston Dynamic” для тестування військового захисного костюма.

Вміння: відчиняє та зачиняє двері, заводить і кермує автомобілем, користується електроінструментами.

Озброєння: немає, але тулуб витримує влучання куль.

Технічні характеристики:

Матеріали: титановий корпус; щоб досягти балансу міцності до ваги, необхідного для стрибків та сальто; окрім того, використовуються деталі, друковані на 3D-принтері.

Дата народження (публічне представлення): 11 липня 2013 р.

Зріст: 150 см.

Вага: 80 кг.

Швидкість: 5,4 км/год.

Живлення: твердотіла літій-іонна батарея потужністю 3,7 кВт*год.

Час інтенсивної експлуатації (без підзарядки): 60 хвилин.

Конструкція:

Рухливість гідравлічних шарнірів: кінцівки мають 28 ступенів свободи.

Пересування: вільно рухається пересіченою місцевістю, самостійно дереться вгору, використовуючи руки та ноги.

Дві системи зору: лазерний радар (LIDAR System) та стереобачення, кероване комп’ютером (Pick System).

Система охолодження: через потовиділення та регулювання температури шкіра підтримує мікроклімат всередині моделі.

Підсвітка: сині світлодіоди.

Подивіться на цього красеня.

Після того, як 8 червня 2017 р. модель “Atlas” з усім “Boston Dynamic” у ІТ-гіганта “Google” придбав багатонаціональний холдинг-конгломерат “SoftBank Group Corp.” зі штаб-квартирою в Токіо, довелося танцюючому залізяччю залишити YouTube-вечірки та влаштуватися на справжню роботу. Між іншим, отой жовтий начебто собацюра - “Sрot” (“Плямка”), який у відео мав сольний вихід, першим перетворився на новітню комерційну пропозицію.

На арені - “Atlas” та його вірний “Sрot”

Тепер на теренах Четвертої промислової революції (The Fourth Industrial Revolution, або: Industry 4.0) їх бігає понад 400. Кожен, хто можете придбати “Плямку” за $75 тис, використовує чотириногого робота як платформу для різноманітних робіт - від перевірки газогонів на витік блакитного золота до розмінування об’єктів.

Робот-собацюра “Sрot” від “Boston Dynamics”

Що це значить? Перед творцями робототехніки японський гігант “SoftBank Group Corp.” поставив нове комерційне завдання: за три роки розробити та відлагодити живу екосистему, де зручно комунікують розробники новітнього програмного забезпечення, постачальники датчиків та інтегратори бізнес-процесів. Вечірка закінчилася, лобуряки: Аrbeiten!... Адже кожна із бізнес-сфер зажадала мати власну, заточену саме під її потреби модель виробничого робота.

І, знаєте, команда “Boston Dynamic” довела: що вони недарма коштують купу грошви… В останній версії роботизована собацюрка “Sрot”, вимахуючи хвостом, здається, здатна швиденько підігнати вам філіжанку запашної кави. Це до всього іншого. Адже одна річ - коли два роки вам кажуть: “Ого, це по-справжньому круто! Як ви зробили це?!?” Інша - коли ваш продукт масово тестує ринок, зусюдибіч зазначаючи, що насправді корисно мати власного робота і де слід його використати.

Робот-собацюра “Sрot” від “Boston Dynamics”

А тепер кінологічні варіації на тему балету “Do You Love Me?” у виконанні дивакуватої “Плямки”.

І завершує наш сьогоднішній огляд третій робот, який на відео останнім приєднався до танцювальної YouTube-вечірки. Це - роботизована двометрова рука “Handle” (“Помічниця”, “Паличка-виручалочка”), що рухається на двох колесах. Як бачимо, маніпулятор вагою в 150 кг на складі легко замінює бригаду вайлуватих вантажників. Із пневматичною присоскою на міцному рамені він здатен переробити купу одноманітної роботи для таких гігантів онлайн-торгівлі, як, приміром, “Amazon”.

Handle

Вантажопідйомність нової версії “Помічниці” 15 кг. Маніпулятор дозволяє роботу складати різноманітні об’єкти - у даному випадку: коробки - в стоси заввишки до 1,7 метра і завширшки до 1,2 метра. Бортова система зору аналізує найближчий простір: відстежує розмічені піддони, знаходить потрібні ящики, підхоплює і транспортує.

Як ви розумієте, маніпулятор не бігає на перекур, не пиячить, не теревенить про “Шахтар” (Донецьк), не заважає іншому роботу працювати, шукати потрібні предмети і місце для їх запланованого складування. Для збереження балансу “Handle” використовує противагу на хвості. Врубаю кіно в якості ілюстрації.

Handle

…Відколи у грудні 2020 р. “Паличку-виручалочку” разом із дочірньою компанією “Boston Dynamics” японський гігант “SoftBank Group Corp.” продав за $1,1 млрд реальній виробничій компанії із Південної Кореї, світ переконався: “Hyundai Motor Group” грошвою не смітить, бо в майбутньому зароблятимуть справжні роботи-трударі, а не танцюючі людиноподібні тусовщики.

- А що, - запитаєте, - “Boston Dynamics”?

Патрік Перрі

І надалі вони “робитимуть круті речі за допомогою роботів” (“doing cool stuff with robots”). Їхній віцепрезидент із розвитку бізнесу Майкл Патрік Перрі (Michael Patrick Perry) піднімає запону таємничості:

- Спираючись на три базові моделі: “Atlas”, “Sрot” та “Handle”, - “Boston Dynamics” і “Hyundai” вірять у цінність та просувають практику розумної мобільності (value of smart mobility): у цій парадигмі нам слід надовго обживатися. Наші корейські партнери зробили кілька привабливих ставок на авто без водіїв та безпілотні літальні апарати.

Ці ідеї чітко вписуються у наше бачення майбутнього робототехніки. Адже робототехніка - це не короткочасна гра. Тому “Boston Dynamics” швидко масштабується від виробника робототехніки, де трудиться трохи більше ста працівників, до компанії, здатної вписуватись у довгострокове бачення майбутнього.

Яке у них надзавдання? Просте як цвях.

- І “Boston Dynamics”, і “Hyundai” зацікавлені у розвитку технологій, що сприятимуть виникненню розумного міста. На глибоке переконання обох партнерів, саме мобільна робототехніка стане основним двигуном сталого розвитку взагалі й інструментом втілення у реальність концепції розумного міста (smart city) зокрема.

І наостанку - про таке.

Творці робототехніки із “Boston Dynamics” не балачки балакають.

Півтора місяці тому вони представили промислового робота нового покоління “Stretch” (“Розтягач”). Поки що це прототип, але давно обіцяна комерційна версія знайомої нам моделі “Handle”. Від колісного формату творці рішуче відмовилися, озброївши апарат потужною ходовою частиною.

Тепер робот “Паличка-виручалочка”, ніби граючись, легко оперує 100-кілограмовими ящиками, а, коли треба розібратися з дріб’язком пузатим, дістає з шафи складену двометрову “Помічницю”. У людства вивільняється час уявляти, як полегшиться глобальна логістика і невпинно наближатиметься майбутнє.

Хочете, бодай одним оком, побачити, як виглядатиме недалеке майбутнє, скажімо, “Нової пошти”? Такі вони - роботи, які, тепер працюючи, танцюють майбутнє.

Олександр Рудяченко.

