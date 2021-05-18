Всеукраїнський форум «Україна 30. Цифровізація». День другий

Нові ініціативи та продукти в державному діджиталі презентують під час форуму “Україна 30. Цифровізація".

Тема другого дня - “Цифрова трансформація країни”. Учасники форуму обговорюють плани у таких пріоритетних сферах, як охорона здоров’я, соціальний захист, податки, освіта, охорона природи, а також будівельна галузь і “цифровізація” на великих промислових підприємствах. 18 травня на форумі виступлять віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, заступниця керівника Офісу Президента Юлія Соколовська, урядовці, дипломати, топменеджери. Читайте також: Україна увійде у режим paperless з 24 серпня - Зеленський Всеукраїнський форум «Україна 30. Цифровізація» триває три дні — із 17 до 19 травня.